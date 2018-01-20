Новости: Экономика
Суббота, 20 января 2018, 05:50 • Самуил Проскуряков
Официальный курс гривны установлен на уровне 28,77 грн/долл
КИЕВ. 20 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 января установлены на таком уровне:
28,777485 грн за доллар;
35,209253 грн за евро;
0,507010 грн за российский рубль;
39,916167 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 19 января, курс всех валют вырос.
Источник: УНН
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