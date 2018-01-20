У одесского стрелка нашли замаскированную оружейную мастерскую (фото)

КИЕВ. 20 января. УНН. В одесского стрелка Валентина Дорошенко была оружейная мастерская замаскированная под погреб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В погребе под домом одесского стрелка обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающиеся от того, который использовал в смертельной перестрелке преступник, и пистолет.

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Как ранее сообщал УНН, в результате перестрелки в Одессе на ул. Новосельского погибли три человека (стрелок Валентин Дорошенко, его знакомый и 27-летний сотрудник полиции) и еще трое получили ранения (двое полицейских и один случайный свидетель).

Виновник стрельбы Валентин Дорошенко называл себя членом “партии Сталина”, в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, годом ранее вызвал тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица на дуэль, приехав к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года, целью которых конура попытка отбить у правоохранителей задержанного лидера партии “Родина” Игоря Маркова.