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Сегодня в Украине ожидается похолодание

Сегодня в Украине ожидается похолодание

КИЕВ. 20 января. УНН. 20-21 января в Украине начнется похолодание. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В северных, ночью и в восточных, Ровенской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском регионе небольшой снег, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах страны гололедица.

Ветер юго-западный, (на западе страны-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла; на юге страны ночью около 0 °, днем ​​1-6 ° тепла.

Как ранее сообщало УНН, с 20 до 22 января на дорогах столицы ожидается гололедица.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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