Новости: Общество
Суббота, 20 января 2018, 08:30 • Самуил Проскуряков
Сегодня в Украине ожидается похолодание
КИЕВ. 20 января. УНН. 20-21 января в Украине начнется похолодание. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В северных, ночью и в восточных, Ровенской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском регионе небольшой снег, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах страны гололедица.
Ветер юго-западный, (на западе страны-западный), 5-10 м/с.
Температура ночью днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла; на юге страны ночью около 0 °, днем 1-6 ° тепла.
Как ранее сообщало УНН, с 20 до 22 января на дорогах столицы ожидается гололедица.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час