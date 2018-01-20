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Пентагон пообещал защищать США, несмотря на ситуацию с финансированием

Пентагон пообещал защищать США, несмотря на ситуацию с финансированием

КИЕВ. 20 января. УНН. Пентагон продолжит защищать Соединенные Штаты Америки, несмотря на прекращение финансирования правительства, передает УНН со ссылкой на заявление министра обороны Джеймса Мэттиса.

“Мы продолжим выполнять ежедневные операции в мире. Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолеты продолжат летать, наши военнослужащие не прекратят преследование террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии”, - подчеркнул министр в сообщении, распространенном пресс-службой Пентагона.

При этом Маттис признал, что “подготовка резервистов может быть сокращена”.

Он отметил свое личное “обязательства, чтобы руководство министерства сделало все возможное для смягчения последствий” ситуации.

Как ранее сообщал УНН, ровно в полночь с пятницы на субботу (07:00 по киевскому времени) закончился срок действия принятой в конце декабря 2017 резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Источник: УНН
Теги: США, Конгресс США, Пентагон, финансирование
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