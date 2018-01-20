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В Черкассах начали восстанавливать водоснабжение

В Черкассах начали восстанавливать водоснабжение

КИЕВ. 20 января. УНН. Аварийные бригады в Черкассах ликвидировали повреждения на высоковольтной электросети, питающей насосную станцию ​​"Водоканала". По состоянию на утро водоснабжение в городе восстанавливается. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Анатолий Бондаренко, передает УНН.

"Система потихоньку заполняется водой, в центре города давление 1,6, рабочее - 2,6, прошу при покидании собственных домов, проверить краны", - написал Бондаренко.

Ранее в ГСЧС сообщили, что водоснабжение в городе должны были восстановить в обычном режиме в 11:00.

Как сообщал УНН, утром в пятницу 19 января была повторно обесточена из-за погодных условий насосная станция КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает водоснабжение Черкасс.

Источник: УНН
Теги: водоснабжение, Черкассы
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