В Черкассах начали восстанавливать водоснабжение

КИЕВ. 20 января. УНН. Аварийные бригады в Черкассах ликвидировали повреждения на высоковольтной электросети, питающей насосную станцию ​​"Водоканала". По состоянию на утро водоснабжение в городе восстанавливается. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Анатолий Бондаренко, передает УНН.

"Система потихоньку заполняется водой, в центре города давление 1,6, рабочее - 2,6, прошу при покидании собственных домов, проверить краны", - написал Бондаренко.

Ранее в ГСЧС сообщили, что водоснабжение в городе должны были восстановить в обычном режиме в 11:00.

Как сообщал УНН, утром в пятницу 19 января была повторно обесточена из-за погодных условий насосная станция КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает водоснабжение Черкасс.