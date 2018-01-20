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Жуткое ДТП в Киеве: грузовик сбил пешехода на "зебре"

Жуткое ДТП в Киеве: грузовик сбил пешехода на "зебре"

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП: водитель грузовика сбил мужчину, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

"По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе. ... мужчина погиб", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают патрульная полиция и оперативно-следственная группа.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, пешеходный
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