Жуткое ДТП в Киеве: грузовик сбил пешехода на "зебре"

КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП: водитель грузовика сбил мужчину, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.

"По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе. ... мужчина погиб", - говорится в сообщении.

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Сейчас на месте работают патрульная полиция и оперативно-следственная группа.