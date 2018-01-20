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Суббота, 20 января 2018, 12:13 • Тоня Туманова
Жуткое ДТП в Киеве: грузовик сбил пешехода на "зебре"
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП: водитель грузовика сбил мужчину, передает УНН со ссылкой на сообщение сообщества dtp.kiev.ua.
"По предварительным данным, грузовик сбил пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе. ... мужчина погиб", - говорится в сообщении.
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Сейчас на месте работают патрульная полиция и оперативно-следственная группа.
Источник: УНН
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