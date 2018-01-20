Стрельба в Одессе: в полиции поминутно восстановили хронологию событий

ОДЕССА-КИЕВ. 20 января. УНН. Правоохранители восстановили определенную хронологию событий резонансной стрельбы в Одессе по ул. Новосельского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, передает корреспондент УНН.

"15:00 поступило сообщение в ДЧ Приморского ОП, что по адресу находится лицо, которое объявлено ​​в розыск

15:06 участковый получил приказ проверить информацию

15:09 полицейский автомобиль, водитель, и оперативник готовы выехать на место (в автомобиле подтверждено находятся элементы личной безопасности, жилеты и каски)

15:10 выезд на место

15:23 сообщение "Стрельба"

15:29 патрульный экипаж, был в квадрате рядом, прибывает на адрес (+6 минут после сообщения о стрельбе), принимает меры, блокирует место событий

15:30 - 15:46 - прибывают дополнительные силы

15:39 - на место событий прибывает начальник #ГУНП Дмитрий Головин и принимает личное командование подразделениями полиции (+16 минут после сообщения)", - написал Форостяк.

Он также добавил, что "как видно из тайминга (что подтверждается кстати стримом, который вел Yuri Prazdnikov) по временной шкале скорость реагирования была на высоте, но как бы то ни было, пока тщательно изучаются все обстоятельства и действия подразделений во время резонансного события, которое привело к ранениям и даже гибели полицейского".

Как сообщал УНН, 19 января на вул.Новосельського произошла стрельба - при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и открыл по полицейским огонь из автоматического огнестрельного оружия.

Во время стрельбы получили ранения четыре человека - трое правоохранителей, один из которых получил тяжелые травмы, а также случайный очевидец события.

Позже стало известно, что один из полицейских скончался в больнице.