ДТП в Турции: среди пассажиров автобуса украинцев не было

КИЕВ. 20 января. УНН. Среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было. Об этом сообщил УНН представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было", - сообщил Кирилич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД рассказали, когда украинские туристы смогут вернуться из Египта домой

Напомним, крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир: 11 человек погибли, 44 получили ранения.