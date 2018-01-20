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Суббота, 20 января 2018, 13:11 • Тоня Туманова
ДТП в Турции: среди пассажиров автобуса украинцев не было
КИЕВ. 20 января. УНН. Среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было. Об этом сообщил УНН представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Консул сообщил, что среди пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Турции, украинцев не было", - сообщил Кирилич.
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Напомним, крупная авария с участием автобуса, перевозившего школьников, произошла в турецкой провинции Эскишехир: 11 человек погибли, 44 получили ранения.
Источник: УНН
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