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В Укргидрометцентре назвали области, которые накроет непогода в последующие три дня

В Укргидрометцентре назвали области, которые накроет непогода в последующие три дня

КИЕВ. 20 января. УНН. Значительное усложнение погодных условий 21-23 января ожидается в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно осложнения погодных условий Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.

"В следующие три дня значительное ухудшение погодных условий ожидается в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях", - отметил он.

По словам Кульбиды, 21-23 января ожидается прохождение через юг и восток двух активных циклонов. Первый придет 21 января и принесет преимущественно дожди, следующий циклон придет 22 января, под его влиянием будет преимущественного снег. 23 числа этот процесс будет сохраняться.

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"Ожидается выпадение около 30-40 см снега. Кроме сильных снегопадов, налипание мокрого снега, которое создаст дополнительную нагрузку на деревья и здания, ожидается гололедица. Ветер сильный - 20 м/с, а на побережье Азовского моря даже до 25 м/с", - отметил председатель Укргидрометцентра.

Источник: УНН
Теги: Украина, непогода, штормовое предупреждение
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