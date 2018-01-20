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В Черкассах восстановили водоснабжение

В Черкассах восстановили водоснабжение

КИЕВ. 20 января. УНН. Работникам "Черкассыводоканал" удалось полностью восстановить водоснабжение в городе, передает УНН со ссылкой на сообщение городского совета Черкасс.

"Сейчас все насосные станции работают в обычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительной сети - восстановлено", - говорится в сообщении.

В городском совете также добавили, что порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено. Оборудование не пострадало.

Город, по данным пресс-службы, полностью обеспечен питьевой водой.

Как сообщал УНН, утром в пятницу 19 января была повторно обесточена из-за погодных условий насосная станция КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает водоснабжение Черкасс.

Источник: УНН
Теги: водоснабжение, Черкассы
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