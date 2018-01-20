Планировал вербовать украинцев в "Джихадчилар": в Одессе задержали экстремиста с Узбекистана

КИЕВ. 20 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международного религиозно-экстремистской группировки "Джихадчилар" ("Джихадисты"). Он входил в состав структурного подразделения группировки "Жамаат".

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"Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама. По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в "Джихадчилар", злоумышленник намеревался проводить на территории Украины", - говорится в сообщении.

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По информации СБУ, сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана.