Данилюк о сотрудничестве с МВФ: без реформ не будет и программы

КИЕВ. 20 января. УНН. Фокус должен быть на реформах. Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продлении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интрвью DT.UA, передает УНН.

"Видим, что есть определенная задержка с этим траншем, так как некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом. Один из них, о приватизации, рассматривается на этой неделе (закон приняли - ред.). В начале этого года я ездил в Вашингтон, для того чтобы найти правильный путь для продолжения сотрудничества с Фондом. Это очень важно для нас и для МВФ тоже", - отметил Данилюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ указали на недостатки пенсионной реформы в Украине

По словам министра, речь идет не только о деньгах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лагард и Порошенко планируют встретиться в Давосе

"Мы сейчас на том этапе, когда останавливать реформы нельзя. Наоборот, их необходимо ускорять. Конечно, предвыборный год, как справедливо многие отмечают, все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, это скорость движения важно не потерять и имплементировать те законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах. Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продлении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, здесь все просто. Это понимают и президент, и премьер, поэтому я уверен в прогрессе", - отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова к продолжению сотрудничества с Международным валютным фондом.