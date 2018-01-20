В центре Киева неизвестные избили иностранца

КИЕВ. 20 января. УНН. В центре столицы неизвестные избили гражданина Великобритании. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Мария Макуха, передает УНН.

23-летний Лиам приехал в Киев на два дня как турист, чтобы открыть для себя новую страну.

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"По дороге с работы, в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора ... на молодого британского хипстеры с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный. Выяснилось, что его избили трое неизвестных ... Ничего не украли, били просто для развлечения за нестандартную внешность", - написала Мария.

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Женщина вызвали "скорую" и помогла написать заявление в полицию. По словам Марии, в "скорой" и в полиции английском языке практически не владеют.