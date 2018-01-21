КИЕВ. 20 января. УНН. В Египте из-за метеорологических условий задерживаются два рейса в Украину. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.

"В Египте задерживаются два рейса в Украину. Причины - метеорологические условия. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов 20.01", - сообщил Кирилич.

Напомним, из-за сложных погодных условий, вылеты самолетов из аэропортов Египта вчера были ограничены. При этом 19 января в 20.00 должен был быть рейс в Киев, а сегодня планировался вылет в 16.00.