Оружие и боеприпасы в печи: в Донецкой области полиция изъяла опасный арсенал

КИЕВ. 20 января. УНН. В Донецкой области во время следственных действий в одном из домовладений пгт. Никольское полицейские вытащили из печи переработанной пистолет и боевую гранату. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Проверяя оперативную информацию, правоохранители провели обыск по месту жительства 51-летнего жителя Никольского. В летней кухне в печи полицейские обнаружили гранату РГД-5, запал и пневматическое оружие, переделанное под боевую", - прокомментировали в пресс-службе Никольского отдела полиции.

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Владелец здания вел себя спокойно и до последнего наличие каких-либо запрещенных предметов отрицал. После разоблачения схрона, мужчина объяснил, что все нашел за пределами города, а домой принес на случай самообороны, отмечают в ведомстве.

По данному факту начато расследование по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами" Уголовного кодекса Украины.