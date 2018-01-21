Протест против реформы юстиции: в центре Бухареста собралось около 5 тыс. человек

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 20 января. УНН. Около пяти тысяч протестующих против реформы юстиции собралось в центре Бухареста, передает корреспондент УНН.

Акция протеста начинается с Университетской площади, откуда люди направятся к офису омбудсмена, Конституционному суду и к зданию правительства.

Протестующие возмущены новым законодательством в сфере юстиции, которое по их мнению увеличивает политический контроль со стороны власти.

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Правительство Румынии приняло скандальный закон, на сегодняшний день он ожидает подписания президентом Клаусом Йоханиссом.

Закон предусматривает расширения контроля над органами прокуратуры со стороны Министерства юстиции, а также ограничение полномочий главы Национального антикоррупционного центра.

Отметим, что реформу юстиции в Румынии в сегодняшнем виде не поддерживает и Еврокомиссия.