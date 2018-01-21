Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 06:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Протест против реформы юстиции: в центре Бухареста собралось около 5 тыс. человек

фотогалерея

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 20 января. УНН. Около пяти тысяч протестующих против реформы юстиции собралось в центре Бухареста, передает корреспондент УНН.

Акция протеста начинается с Университетской площади, откуда люди направятся к офису омбудсмена, Конституционному суду и к зданию правительства.

Протестующие возмущены новым законодательством в сфере юстиции, которое по их мнению увеличивает политический контроль со стороны власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протест против реформы юстиции: со всей Румынии люди съезжаются в Бухарест

Правительство Румынии приняло скандальный закон, на сегодняшний день он ожидает подписания президентом Клаусом Йоханиссом.

Закон предусматривает расширения контроля над органами прокуратуры со стороны Министерства юстиции, а также ограничение полномочий главы Национального антикоррупционного центра.

Отметим, что реформу юстиции в Румынии в сегодняшнем виде не поддерживает и Еврокомиссия.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Румыния, протест
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.