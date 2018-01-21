Украина ждет освобождения из плена еще нескольких военных - АП

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина ждет освобождения из плена еще несколько военных, - об этом шла речь во время встречи Президента Петра Порошенко с Митрополитом Украинской Православной церкви Онуфрием и Представителем Президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе отметили, что глава государства поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей - за "ту нашу совместную работу, которую мы делаем чтобы освободить украинцев из плена, где они находятся на оккупированных территориях".

"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, которые находятся на территории России", - отметил Петр Порошенко.

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При этом он отметил, что "Украина готова к решительным шагам по возврату наших ребят домой".

Глава государства также обратился к Церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

В свою очередь, Ирина Геращенко напомнила, что накануне Глава государства помиловал человека, что должно способствовать дальнейшему процессу освобождения украинцев.