Боевики применили минометы и гранатометы на Донбассе: один военный ранен, четверо получили травмы

КИЕВ. 20 января. УНН. В течение сегодняшнего дня на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

В пресс-центре отметили, что "на линии соприкосновения опять нет полного прекращения огня. Российско-оккупационная группировка не смогла в полной мере обеспечить режим тишины".

"На Донецком направлении враг применил минометы различных калибров на Приазовье. В частности, из оружия калибра 120-мм, а также из вооружения БМП противник неоднократно вел огонь на подступах к Водяному, а с 82-мм минометов и гранатометов обстреливал защитников Широкиного.

Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовка Вторая, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-центра, в течение сегодняшнего дня зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен.