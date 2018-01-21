Всемирная продовольственная программа ООН прекратит работу на Донбассе

КИЕВ. 20 января. УНН. Всемирная продовольственная программа ООН прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире BBC, передает УНН.

"... Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь", - сказал Боцюркив.

По его словам, решение связано с отсутствием финансирования.

Как сообщал УНН, продовольственная программа ООН приостановит оказание помощи на Донбассе.