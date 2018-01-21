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Всемирная продовольственная программа ООН прекратит работу на Донбассе

Всемирная продовольственная программа ООН прекратит работу на Донбассе

КИЕВ. 20 января. УНН. Всемирная продовольственная программа ООН прекращает свою работу на Донбассе. Об этом сообщил бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в эфире BBC, передает УНН.

"... Всемирная продовольственная программа прекращает свою помощь на востоке Украины. Это единственная страна в Европе, которая получает продовольственную помощь", - сказал Боцюркив.

По его словам, решение связано с отсутствием финансирования.

Как сообщал УНН, продовольственная программа ООН приостановит оказание помощи на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, помощь
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