Украинские реформы дадут эффект через три, пять или десять лет - вице-премьер

КИЕВ. 20 января. УНН. Размеры зарплат и пенсий зависят от экономического развития, а оно, в свою очередь, - от евроинтеграционных реформ, но имеет отложенный эффект. То, что мы делаем сейчас, даст эффект через три, пять или десять лет. Об этом в своей статье для DT.UA написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

По ее словам, мифология требует эффекта "здесь и сейчас", а тезис "евроинтеграция дает все" - самая идеальная для использования в популистской риторике.

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"Политические силы реванша, которые будут рваться к власти в течение следующего избирательного цикла, будут использовать его в полную силу. Заламывая руки, будут спрашивать, почему же евроинтеграция не дала всего и сразу, и сравнивать современное положение вещей с мифическим образцом европейского благосостояния, которое, наверное, должен упасть на нас с неба", - отметила вице-премьер.