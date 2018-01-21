Украинец пытался провезти на оккупированный Донбасс косметики на 15 тыс. грн
КИЕВ. 20 января. УНН. Гражданин Украины пытался перевезти через линию разграничения на оккупированный Донбас косметические средства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"... в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" при осмотре автомобиля "Volkswagen", на котором наш соотечественник направлялся в временно оккупированный Донецк, пограничным нарядом Краматорского отряда было обнаружено в багажном отделении автомобиля косметические средства личной гигиены. Общая сумма оценки обнаруженного составляет 15 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
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Нарушителя и обнаруженные товары в установленном порядке передано работникам фискальной службы для принятия правового решения.