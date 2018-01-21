Председатель ДСНС рассказал, как обеспечить эффективную ликвидацию последствий снегопадов

КИЕВ. 20 января. УНН. Для обеспечения минимальных последствий ухудшения погодных условий, необходимо организовать работу штабов на местах, которые будут осуществлять мониторинг текущего состояния, а также обеспечить оперативное реагирование на возникновение угроз. Об этом заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно осложнения погодных условий Председатель ДСНС Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

“Если мы хотим пережить непогоду с минимальными последствиями ухудшения погодных условий, необходимо организовать работу штабов на местах, которые будут осуществлять мониторинг текущего состояния, а также обеспечить оперативное реагирование на возникновение угроз”, — подчеркнул он.

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Чечеткин дал поручение главам ДСНС на местах обеспечить привлечение передвижных электростанций, посылы информационно разъяснительную работу как по обращению населения в условиях чрезвычайных ситуаций и ухудшения погодных условий, так и относительно действий власти по устранению последствий непогоды.

Напомним, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 390 населенных пунктов Одесская область — 298, Черкасская — 76, Черниговская — 16.