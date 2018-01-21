В ДСНС отчитались о ликвидации последствий непогоды

КИЕВ. 20 января. УНН. Для устранения последствий непогоды по всей Украине было высвобождено 1 тыс. единиц техники. Об этом заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по осложнения погодных условий Председатель ДСНС Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

"Для ликвидации последствий непогоды было высвобождено 1000 единиц техники", - отметил он.

В целом, по словам Чечеткина, удалось избежать масштабных чрезвычайных ситуаций, связанных как с обеспечением движения, так и жизнедеятельности.

Пока остается нерешенным вопрос восстановления электроснабжения почти 400 населенных пунктов по всей Украине.

Как ранее сообщал, председатель ДСНС рассказал, как обеспечить эффективную ликвидацию последствий снегопадов.