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В ДСНС отчитались о ликвидации последствий непогоды

В ДСНС отчитались о ликвидации последствий непогоды

КИЕВ. 20 января. УНН. Для устранения последствий непогоды по всей Украине было высвобождено 1 тыс. единиц техники. Об этом заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по осложнения погодных условий Председатель ДСНС Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

"Для ликвидации последствий непогоды было высвобождено 1000 единиц техники", - отметил он.

В целом, по словам Чечеткина, удалось избежать масштабных чрезвычайных ситуаций, связанных как с обеспечением движения, так и жизнедеятельности.

Пока остается нерешенным вопрос восстановления электроснабжения почти 400 населенных пунктов по всей Украине.

Как ранее сообщал, председатель ДСНС рассказал, как обеспечить эффективную ликвидацию последствий снегопадов.

Источник: УНН
Теги: транспорт, снегопад
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