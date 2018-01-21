Новости: Новости Мира
Суббота, 20 января 2018, 22:20 • Марианна Присяжнюк
На протест в Бухаресте собралось близбко 100 тысяч человек
КИЕВ. 20 января. УНН. По оценкам местных СМИ, в центре Бухареста собралось около 100 тысяч человек, передает корреспондент УНН.
Так, согласно данным телеканала DIGI24 в столице Румынии протестуют сегодня около 100 тысяч человек.
В то же время и в других крупных городах проходят массовые протесты. О чем свидетельствуют прямые включения из десятков городов, которые распространяются пользователи в социальной сети.
Как сообщал УНН, в Бухаресте проходит митинг против реформы юстиции, которая уменьши полномочия правоохранительных органов, а также устанавливает политический контроль.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час