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Во Львовской области под колесами микроавтобуса погиб человек

Во Львовской области под колесами микроавтобуса погиб человек

КИЕВ. 20 января. УНН. Во Львовской области, в с. Гамалеевка Пустомытовского района на автодороге М-06 “Киев — Чоп” водитель автомобиля “Фольксваген Крафтер”, 1993 года рождения, житель с. Бабий, Гощанского района Ровенской области совершил наезд на неизвестного пешехода, который от полученных травм скончался на месте инцидента. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

Тело погибшего направлено в морг Жовкивской ЦРБ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП : водитель грузовика сбил мужчину на пешеходном переходе.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львовская область
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