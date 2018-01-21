Во Львовской области под колесами микроавтобуса погиб человек

КИЕВ. 20 января. УНН. Во Львовской области, в с. Гамалеевка Пустомытовского района на автодороге М-06 “Киев — Чоп” водитель автомобиля “Фольксваген Крафтер”, 1993 года рождения, житель с. Бабий, Гощанского района Ровенской области совершил наезд на неизвестного пешехода, который от полученных травм скончался на месте инцидента. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

Тело погибшего направлено в морг Жовкивской ЦРБ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Киеве на улице Богатырской произошло смертельное ДТП : водитель грузовика сбил мужчину на пешеходном переходе.