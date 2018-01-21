Визит Трампа в Давос под вопросом из-за прекращения работы правительства

КИЕВ. 20 января. УНН. Визит действующего президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе может не состояться из-за временного прекращения финансирования федерального правительства, в результате которого последний прекратил работу. Об этом заявил в субботу директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвени во время специального брифинга для журналистов, передает УНН.

“Президент не едет во Флориду (в свое имение Mar-a-Lago, Палм-Бич), и сейчас мы рассматриваем возможность визита в Давос — как с точки зрения президента, так и с точки зрения кабинета — на ежедневной основе”, — сказал он.

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Как ранее сообщал УНН, ровно в полночь с пятницы на субботу (07:00 по киевскому времени) 20 января закончился срок действия принятой в конце декабря 2017 резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция. Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Давосе президент США “рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих”.

Полноформатной встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Петра Порошенко в Давосе не планируется, но не исключено, что они могут встретиться на одном из мероприятий на полях Всемирного экономического форума.