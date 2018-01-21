ФК "Динамо" сыграл вничью во втором зимнем контрольном поединке

КИЕВ. 21 января. УНН. Киевское "Динамо" провело свой второй товарищеский матч на тренировочном сборе в испанской Марбелье против норвежского клуба "Хоугесунд", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

На первых минутах матча преимуществом владели киевляне. Первый удар по воротам “Хоугесунда” нанес новый игрок “Динамо” Беньямин Вербич. Столичный клуб имел несколько шансов забить, но счет в матче открыла норвежская команда. Уже на 12-й минуте в воротах команды Хацкевича отличился Торбьерн Каллеваг. После этого киевляне имели несколько моментов, в частности Денис Гармаш головой пробил в сторону ворот, но неточно. А на 25-й минуте Гонсалес сравнял счет в матче. Последние пятнадцать минут первого тайма были опасными для “бело-синих”, но они справились с попытками соперника отличиться в их воротах второй раз и сохранили счет ничейным.

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Первые десять минут второго тайма были полны фолов. Попытки норвежцев результативно выполнить угловые на 55-й минуте не стали успешными. На 66-й минуте Шепелев пробил по воротам с дальней дистанции, но голкипер команды соперника парировал этот удар. С прострелом Калитвинцева через две минуты вратарь “Хоугесунда” также справился. Последние двадцать минут матча норвежцы пытались довести счет до победного, но или удары были неточными, или “динамовцы” спасали свои ворота от пропущенного мяча — 1:1.

Состав “Динамо” 1-й тайм: Георгий Бущан, Николай Морозюк, Тамаш Кадар, Никита Бурда (Денис Попов, 26), Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Гонсалес, Беньямин Вербич, Руслан Ротань, Артем Беседин.

2-й тайм: Артур Рудько, Томаш Кендзера, Евгений Хачериди (Александар Пантич, 67), Артем Шабанов, Иосиф Пиварич, Владимир Шепелев, Евгений Смирный, Олег Гусев, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Хлебас (Владислав Алексеев, 67).

Отмечено, что следующий матч подопечные Хацкевича проведет 23 января против австрийского футбольного клуба “Штурм”.

Как сообщалось ранее “бело-синие” потерпели поражение в первой игре в этом году в Марбелье.