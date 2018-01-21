Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 06:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

МИД Германии обеспокоен развитием ситуации на севере Сирии - DPA

МИД Германии обеспокоен развитием ситуации на севере Сирии - DPA

КИЕВ. 21 января. УНН. МИД ФРГ обеспокоен ситуацией на севере Сирии, где Турция начала операцию против курдских формирований. Об этом со ссылкой на дипломатические круги сообщило 20 января агентство DPA, инфомруе УНН.

“Мы с тревогой наблюдаем за ситуацией на севере Сирии”, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. “Мы призываем все стороны сейчас действовать благоразумно и не допустить нового витка насилия”, — отметил источник агентства.

“Жители севера Сирии уже претерпевают достаточно страданий, - заявили в МИДе. - Внимание должно быть сосредоточено на борьбе с террористическими группировками, которые находятся в списке ООН”. “Всем следует, наконец, направить свои усилия на достижение прогресса в политической плоскости”, — подчеркнул источник агентства.

Напомним, Сирия решительно осуждает турецкую агрессию на северо-западе Сирии и призывает международное сообщество немедленно остановить военную операцию. Об этом, как передает агентство SANA, говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Курдские сирийские отряды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок Турцией района Африн

Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”).

Операция “Оливковая ветвь” началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является “зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета”. Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только “объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению”.

В заявлении отмечается, что в рамках операции “будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, отрядов” Сил народной самообороны “, партии” Демократический союз “и террористической организации” Исламское государство “, а дружеское населения Африн будут освобождены от террористов”, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Источник: УНН
Теги: МИД, Германия, Сирия, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.