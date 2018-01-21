МИД Германии обеспокоен развитием ситуации на севере Сирии - DPA
КИЕВ. 21 января. УНН. МИД ФРГ обеспокоен ситуацией на севере Сирии, где Турция начала операцию против курдских формирований. Об этом со ссылкой на дипломатические круги сообщило 20 января агентство DPA, инфомруе УНН.
“Мы с тревогой наблюдаем за ситуацией на севере Сирии”, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. “Мы призываем все стороны сейчас действовать благоразумно и не допустить нового витка насилия”, — отметил источник агентства.
“Жители севера Сирии уже претерпевают достаточно страданий, - заявили в МИДе. - Внимание должно быть сосредоточено на борьбе с террористическими группировками, которые находятся в списке ООН”. “Всем следует, наконец, направить свои усилия на достижение прогресса в политической плоскости”, — подчеркнул источник агентства.
Напомним, Сирия решительно осуждает турецкую агрессию на северо-западе Сирии и призывает международное сообщество немедленно остановить военную операцию. Об этом, как передает агентство SANA, говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД Сирии.
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Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”).
Операция “Оливковая ветвь” началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является “зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета”. Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только “объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению”.
В заявлении отмечается, что в рамках операции “будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, отрядов” Сил народной самообороны “, партии” Демократический союз “и террористической организации” Исламское государство “, а дружеское населения Африн будут освобождены от террористов”, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.