Испанское "Депортиво" арендовало голкипера киевского "Динамо"

КИЕВ. 21 января. УНН. Ворота киевского “Динамо” Максим Коваль до конца сезона 2017/2018 на правах аренды будет выступать за футбольный клуб “Депортиво” из Ла-Коруньи, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу украинского коллектива.

Согласно соглашению между клубами, “Депортиво” будет иметь первоочередное право выкупа контракта игрока.

В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).

Заметим, что 25-летний страж ворот уже имел опыт выступления за иностранный клуб — в сезоне 15-16 лет Коваль сыграл 10 баталий за датский “Оденсе”.

Стоит отметить, что после первого круга испанской Ла Лиги клуб с Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице.

Добавим, что следующий матч “Депортиво” проведет уже сегодня 21-го января на выезде против мадридского “Реала”.

Как ранее сообщал, полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал немецкий “Шальке”. Об интересе к Цыганкова на Instagram-аккаунте Legioners.ua сообщил футбольный агент Антон Астафьев.