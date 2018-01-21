Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 06:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Испанское "Депортиво" арендовало голкипера киевского "Динамо"

Испанское "Депортиво" арендовало голкипера киевского "Динамо"

КИЕВ. 21 января. УНН. Ворота киевского “Динамо” Максим Коваль до конца сезона 2017/2018 на правах аренды будет выступать за футбольный клуб “Депортиво” из Ла-Коруньи, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу украинского коллектива.

Согласно соглашению между клубами, “Депортиво” будет иметь первоочередное право выкупа контракта игрока.

В этом сезоне Коваль провел 11 матчей в УПЛ, 2 встречи в квалификации Лиги чемпионов и 5 в Лиге Европы (2 раунде плей-офф и 3 в групповом раунде).

Заметим, что 25-летний страж ворот уже имел опыт выступления за иностранный клуб — в сезоне 15-16 лет Коваль сыграл 10 баталий за датский “Оденсе”.

Стоит отметить, что после первого круга испанской Ла Лиги клуб с Ла-Коруньи занимает 18-е место в турнирной таблице.

Добавим, что следующий матч “Депортиво” проведет уже сегодня 21-го января на выезде против мадридского “Реала”.

Как ранее сообщал, полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков заинтересовал немецкий “Шальке”. Об интересе к Цыганкова на Instagram-аккаунте Legioners.ua сообщил футбольный агент Антон Астафьев.

Источник: УНН
Теги: Динамо, Испания, Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.