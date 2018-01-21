Bild am Sonntag: в Германии отзывают 127 тысяч дизельных Audi

КИЕВ. 21 января. УНН. Федеральное автомобильное управление ФРГ приказало отозвать 127 тыс. новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов, передает УНН со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

Сообщается, что автомобильное управление зафиксировало в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 “незаконные механизмы отключения систем очистки”. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу. Кроме этого, в ведомстве угрожают запретить продажу автомобилей Audi A8, вышедшие ранее середины 2017 года.

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Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащать дизельные автомобили программным обеспечением, занижает реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом прошлого года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

Напомним, китайские и международные автопроизводители отозвали по 2017 в КНР рекордные 20 млн автомобилей из-за выявленных функциональных неисправностей и других проблем с качеством — на 76,8% больше, чем годом ранее.