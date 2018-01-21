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Суд избрал меру пресечения врачу-взяточнику

Суд избрал меру пресечения врачу-взяточнику

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня Ленинский районный суд г.Кропивницкого Кировоградской области определил меру пресечения начальнику военно-врачебной комиссии поликлиники МВД г.Кропивницкий в виде содержания под стражей сроком 60 суток, или внесение залога в размере сто девяносто три тысячи восемьсот двадцать гривен, передает УНН со ссылкой на областную прокуратуру.

Напомним, 19 января сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили и задержали чиновника медицинского учреждения на взятке в размере тысяча американских долларов. Вымогателю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, 3-й группы инвалидности главврач требовал взятку в сумме 1000 долларов США.

Во время передачи второй части взятки в сумме 14 450 тыс. грн правонарушителя задержали правоохранители.

Источник: УНН
Теги: взятка, медики, Кировоградская область, Кропивницкий
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