В годовщину инаугурации Трампа в США прошли многотысячные протесты - CNN

КИЕВ. 21 января. УНН. Десятки тысяч людей в США принимают участие в манифестациях против политики президента США Дональда Трампа в субботу, в годовщину его инаугурации, передает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала CNN.

Демонстрации проходят в десятках городов. Самые крупные - в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Денвере. Манифестанты недовольны усилением иммиграционной политики администрацией Трампа, а также ее инициативами по ограничению финансирования абортов.

На улицы вышли также участники движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo. Они, в частности, призывают к принятию более активных мер по защите женщин от притязаний и дискриминации на рабочем месте. В демонстрациях принимают участие представители широкого круга общественных организаций, в том числе выступающих в поддержку иммигрантов и сексуальных меньшинств.

Многие протестующие выражают обеспокоенность временным прекращением работы американского федерального правительства. Они обвиняют в произошедшем администрацию Трампа.

Напомним, ровно в полночь с пятницы на субботу (07:00 по киевскому времени) закончился срок действия принятой в конце декабря 2017 резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, теперь они будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств, так как полноценный бюджет на 2018 год не принят.