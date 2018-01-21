Польша не поддерживает строительство исламского центра на деньги Эр-Рияда

КИЕВ. 21 января. УНН. Глава МВД Польши Йоахим Брудзиньский заявил, что не поддерживает строительство в Белостоке (город на северо-востоке Польши), мусульманского центра на деньги Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Ранее ксендз Тадеуш Исакович-Залесский опубликовал на сайте радиостанции RMF FM статью, в которой сообщил, что в Белостоке на востоке Польши будет построен мусульманский культурно-образовательный центр на деньги Саудовской Аравии.

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Он рассказал, что недавно принимал участие во встрече президента Польши Анджея Дуды в Варшаве с представителями национальных и этнических меньшинств. По словам автора статьи, который присутствовал на этой встрече, мусульманский муфтий Томаш Мицкевич, представляющий объединение польских татар, сообщал, что “в Белостоке будет построен величественный мусульманский центр культуры и образования”.

“Может в этом не было бы ничего, если бы не информация о том, что спонсором будет Саудовская Аравия, а точнее ее король Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, который носит титул хранителя двух святынь. Я очень уважаю польских татар. Однако, их зависимость от радикального течения ислама из Саудовской Аравии несет опасность как для польского государства, так и для них самих”, — считает Исакович-Залесский.

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На эту информацию также отреагировал министр внутренних дел и администрации Польши Йоахим Брудзиньский.

“Я получил соответствующим департаментам министерства внутренних дел и администрации мониторинг этого дела”, — написал он в своем аккаунте в Twitter.

“Мне не кажется, чтобы дистанцированы культурно, ментально, исторически и географически ортодоксальные саудовские ваххабиты должны поддержать польских татар, которые всегда могли рассчитывать на поддержку своей родины”, — добавил глава МВД.

Напомним, коалиционное объединение немецких партий Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) планирует представить в Бундестаге до 27 января предложения по усилению мер против антисемитизма среди мигрантов в Германии.