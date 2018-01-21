В Днепре нашли тело замученного парня

КИЕВ. 21 января. УНН. В Днепре нашли труп 24-летнего мужчины. По предварительной информации, перед смертью его пытали в подвале знакомые девушки парня, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

На теле погибшего мужчины заметили следы сильных побоев. На месте происшествия работают судмедэксперты и полицейские.

Журналисты пообщались с девушкой убитого мужчины. Она рассказала, что его похитили.

“Вчера мне позвонил знакомый и сообщил, что он с товарищами украл моего мужа и его держат в подвале и бьют. Они это сделали из-за того, что ранее он украл у них телевизор, а вчера „обчистил“ кого-то в центре города”, - рассказала сожительница умершего.

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Позже ей снова позвонили и сказали, чтобы она приехала забрать парня. Когда девушка прибыла на место, она села в автомобиль, где был ее муж. В машине было темно, поэтому она решила, что парень просто спит.

“Когда подъехали к дому, его тело выбросили из автомобиля. Я подошла к нему и увидела, что он мертв. Вызвала скорую, полицию ... Еще в обед он был жив — я говорила с ним по телефону”, - рассказала девушка.

Напомним, 21-летний житель Славянска решил денежный конфликт с помощью ножа. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Через час злоумышленника удалось разыскать.