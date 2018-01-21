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Воскресенье, 21 января 2018, 05:35 • Самуил Проскуряков
В Калифорнии разбился военный вертолет, двое погибших
КИЕВ. 21 января. УНН. Американский военный вертолет Apache разбился в Калифорнии во время тренировочной миссии в гарнизоне Форт Ирвин, штат Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
В результате аварии погибли пилот и помощник пилота.
В Пентагоне не смогли назвать причину падения вертолета, отметив, что в данный момент она устанавливается.
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Как ранее сообщал УНН, в канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет коммунальной компании Hydro One, погибли четыре человека.
Источник: УНН
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