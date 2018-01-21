В Калифорнии разбился военный вертолет, двое погибших

КИЕВ. 21 января. УНН. Американский военный вертолет Apache разбился в Калифорнии во время тренировочной миссии в гарнизоне Форт Ирвин, штат Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

В результате аварии погибли пилот и помощник пилота.

В Пентагоне не смогли назвать причину падения вертолета, отметив, что в данный момент она устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

Как ранее сообщал УНН, в канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет коммунальной компании Hydro One, погибли четыре человека.