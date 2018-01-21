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Сегодня в Украине начнутся первые выборы старост в объединенных общинах

Сегодня в Украине начнутся первые выборы старост в объединенных общинах

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в Украине пройдут первые выборы старосты села Слободка Козловской поселковой объединенной территориальной общины Тернопольской области. Всего с 21 января по 4 марта 2018 выбирать 15 старост в 10 объединенных территориальных общинах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

В Центризбиркоме, в частности, сообщили, что 21 января состоятся первые выборы старосты села Слободка Козливской поселковой ОТО Козивского района Тернопольской области.

28 января - старосты села Дмитровка и старосты сел Парутино, Прибугское, Каталине Куцурубской сельской ОТО Очаковского района Николаевской области.

11 февраля - старосты сел Большие Солонцы, Пологи Низ и старосты села Клюсовка Руденковской сельской ОТО Новосанжарского района Полтавской области.

18 февраля - старосты поселков Токовское, Ток, Красный Запорожец и села Червоный Ток Грушевской сельского ОТО Апостоловского района Днепропетровской области; старосты сел Стовпяги, Веселое, Гречаники, Кавказ, старосты села Ковалин, а также старосты села Ерковцы Дивичкивской сельской ОТО Переяслав-Хмельницкого района Киевской области; старосты села Станиславчик Матусовской сельской ОТО Шполянского района Черкасской области.

25 февраля - старосты сел Демидовка, Могилевка Гниванской городской ОТО Тывровского района Винницкой области; старосты села Андреевка Михайло-Коцюбинского поселкового ОТГ Черниговского района Черниговской области; старосты села Тынное и старосты села Зносичи Немовицкой сельской ОТО Сарненского района Ровенской области.

Как сообщал УНН, Г.ЗУБКО рассказал, как будут наполняться местные бюджеты в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: Украина
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