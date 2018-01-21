КИЕВ. 21 января. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 21 января установлены на таком уровне:

28,777485 грн за доллар;

35,209253 грн за евро;

0,507010 грн за российский рубль;

39,916167 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 20 января, курс всех валют не изменился.