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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 21 января. УНН. Национальный банк Украины на 21 января 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.

Национальный банк Украины по состоянию на 21 января установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1232.574812;

Серебро - 15.811961;

Платина - 927.067968;

Палладий - 1021.440141.

По сравнению с 20 января, стоимость всех банковских металлов не изменилась.

Источник: УНН
Теги: НБУ, золото, драгметаллы
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