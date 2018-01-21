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Воскресенье, 21 января 2018, 06:22 • Самуил Проскуряков
Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями
КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в Кировоградской и Полтавской областях 1-6 ° мороза.
На остальной территории без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой снег; температура днем 0-5 ° мороза, на Закарпатье днем около 0 °.
Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица.
Источник: УНН
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