КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Температура на протяжении суток от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в Кировоградской и Полтавской областях 1-6 ° мороза.

На остальной территории без осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой снег; температура днем ​​0-5 ° мороза, на Закарпатье днем ​​около 0 °.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица.