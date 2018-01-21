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Воскресенье, 21 января 2018, 07:01 • Сергей Куркович
Сборная Украины по биатлону обнародовала заявку на участие в Олимпийских играх
КИЕВ. 21 января. УНН. После окончания гонок преследования в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия), окончательно определилась заявка национальной команды Украины на Олимпийские Игры-2018 в Пхенчхане. Об этом ифномруе пресс-служба Федерации биатлона Украины, передает УНН.
Старшие тренеры команд утвердили следующий состав украинской сборной на главный старт четырехлетия:
Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.
Напомним, что украинская сторона уже получила 21 лицензию на ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля.
Источник: УНН
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