Сборная Украины по биатлону обнародовала заявку на участие в Олимпийских играх

КИЕВ. 21 января. УНН. После окончания гонок преследования в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия), окончательно определилась заявка национальной команды Украины на Олимпийские Игры-2018 в Пхенчхане. Об этом ифномруе пресс-служба Федерации биатлона Украины, передает УНН.

Старшие тренеры команд утвердили следующий состав украинской сборной на главный старт четырехлетия:

Мужчины: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков и Артем Тищенко.

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец.

Напомним, что украинская сторона уже получила 21 лицензию на ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля.