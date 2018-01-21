"Шахтер" не сумел обыграть действующего чемпиона Болгарии

КИЕВ. 21 января. УНН. Донецкий “Шахтер” начал серию товарищеских поединков на сборе в Турции спарринг с чемпионом Болгарии “Лудогорца”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “оранжево-черных”.

Старт первой половины остался за болгарами — Натанаэля пробил в перекладину, а два опасных удара Кешер отразил Никита Шевченко. Медленно “оранжево-черные” двинулись противника от собственных ворот, наладили контроль мяча и сами создали неплохой момент: Степаненко на скорости ворвался в штрафную и в борьбе с защитником отправил мяч над крестовиной. Дончане много комбинировали вблизи штрафной номинальных гостей, однако открыть счет удалось именно сопернику. На 42-й минуте Марселиньо с угла вратарской замкнул прострел справа.

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Капитанская повязка во втором тайме перешла к Сергею Кривцова именно он сразу после перерыва чуть не поразил собственные ворота, прерывая прострел соперника, — спасла штанга. Сами “горняки” активно заиграли в атаке и сравняли счет: Исмаили удобно подходил на 11-метровую отметку, откуда Александр Зубков в касание пробил голкипера болгар — 1:1.

Уже через шесть минут “Шахтер” вышел вперед: на этот раз Зубков выступил в роли ассистента и тонким пасом вывел на свидание с вратарем Феррейра, аргентинский бомбардир был точен — 2:1. Да впрочем, так же быстро оппоненты отыграли гол — Жоао Пауло слева достался штрафной и мощным ударом отправил мяч под перекладину. За время, оставался, “оранжево-черные” были ближе к победе (два опасных выстрела Виктора Коваленко прошли рядом с целью), но счет не изменился — 2:2.

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“Шахтер” (1-й тайм): Шевченко, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Алан Патрик (Фред, 14), Степаненко, Марлос, Тайсон (к), Дентиньо, Бланко Лещук;

“Шахтер” (2-й тайм): Кудрик, Додо, Кривцов (к), Гречишкин, Исмаили, Пихальонок, Фред (Матвиенко, 71), Зубков, Коваленко, Бернард, Феррейра.

“Счет в таких поединках не является важным. Мы встретились с лидером болгарского чемпионата, который успешно преодолел групповой этап Лиги Европы. Возможно, первый тайм у нас не слишком вышел из-за усталости, ведь мы проводим по два интенсивных тренировки в день. Впрочем реализовали на поле то, что планировали. Я увидел, кто как готов и команда в принципе представляет собой сейчас”, - рассказал наставник украинский Фонсека.

Примечательно, что за “горняков” дебютировал новичок из Бразилии защитник Додо.

Добавим, что 24 января “Шахтер” проведет второй контрольный поединок на сборах в Турции — с загребским “Динамо”.

Напомним, сегодня Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла 35 место.