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Семилетний мальчик скончался от ран при бомбардировке Африна

Семилетний мальчик скончался от ран при бомбардировке Африна

КИЕВ. 21 января. УНН. Семилетний мальчик Ехья Хемеде Эли получил серьезные ранения в результате турецкой воздушной бомбардировки города Африн в субботу и умер в больнице, передает УНН со ссылкой на курдское агентство Firat.

“Мальчика арабского происхождения спасти не удалось, несмотря на все усилия медиков”, — сообщило агентство.

Ранее сообщалось, в результате авианалёта погибли девять человек — шесть мирных граждан и три бойца курдских сил самообороны. Еще 13 получили ранения.

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Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции стали бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн, в воскресенье, согласно сообщению премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, начнется наземная операция.

“Завтра, в зависимости от обстоятельств, сухопутные подразделения ВС Турции присоединятся к необходимым действиям в Африне”, — заявил премьер-министр.

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Перед тем Госдепартамент США призвал Турцию не начинать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами-исламистами из группировки “Исламское государство”.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий турецкой армии в районе Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета Сирийской Арабской Республики. Кроме того, он заявил, что сирийская армия ответит на любые принятые турецкой армией действия в регионе Африн, а силы противовоздушной обороны Сирии способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.

Источник: УНН
Теги: смерть, ребенок, Сирия, Турция, авиаудары
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