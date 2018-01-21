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В Украине остаются обесточенными из-за непогоды 294 населенных пункта

В Украине остаются обесточенными из-за непогоды 294 населенных пункта

КИЕВ. 21 января. УНН. По состоянию на 7:00 воскресенья без света в Украине остаются 294 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

“Остаются обесточенными 294 населенных пункта в 5 областях (Одесская — 197, Черниговская — 65, Днепропетровская — 21, Кировоградская — 9, Черкасская — 2)”, — говорится в сообщении.

В городе Вилково Одесской области продолжаются восстановительные работы, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижные электростанции ГСЧС.

По состоянию на утро воскресенья небольшой снег наблюдается в Полтавской и Харьковской областях, небольшой снег с дождем в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, дождь в Луганской области.

Движение транспорта на участках автодороги М-05 Киев — Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечен в обоих направлениях, на подъемах движение замедлено из-за гололеда.

Отмечается, что спасатели 20 января отбуксировали 928 ед. автотранспортных средств и оказали помощь 1 тыс. 242 гражданам.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер субботы обесточенными оставались 322 населенных пункта.

Источник: УНН
Теги: непогода, свет
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