Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 18:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Нападение на отель в Кабуле: в МИД уточняют, есть ли среди пострадавших украинцы

Нападение на отель в Кабуле: в МИД уточняют, есть ли среди пострадавших украинцы

КИЕВ. 21 января. УНН. Среди пострадавших в результате нападения на отель в Кабуле могут быть украинцы, консул уточняет информацию. Об этом сообщил в Twitter представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - написал В.Кирилич.

Как сообщал УНН, в столице Афганистана из-за нападения боевиков на отель Intercontinental погибли и пострадали 35 человек. Точное количество жертв и раненых пока не известно.

Источник: УНН
Теги: МИД, нападение, Кабул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.