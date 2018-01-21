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Воскресенье, 21 января 2018, 10:47 • Ирина Матюшенко
Нападение на отель в Кабуле: в МИД уточняют, есть ли среди пострадавших украинцы
КИЕВ. 21 января. УНН. Среди пострадавших в результате нападения на отель в Кабуле могут быть украинцы, консул уточняет информацию. Об этом сообщил в Twitter представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.
"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - написал В.Кирилич.
Как сообщал УНН, в столице Афганистана из-за нападения боевиков на отель Intercontinental погибли и пострадали 35 человек. Точное количество жертв и раненых пока не известно.
Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим. pic.twitter.com/tpzeNWJ9Ru- Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 21 января 2018 г.
Источник: УНН
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