Нападение на отель в Кабуле: в МИД уточняют, есть ли среди пострадавших украинцы

КИЕВ. 21 января. УНН. Среди пострадавших в результате нападения на отель в Кабуле могут быть украинцы, консул уточняет информацию. Об этом сообщил в Twitter представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - написал В.Кирилич.

Как сообщал УНН, в столице Афганистана из-за нападения боевиков на отель Intercontinental погибли и пострадали 35 человек. Точное количество жертв и раненых пока не известно.