В Житомирской области ликвидируют масштабный пожар в магазине стройматериалов

КИЕВ. 21 января. УНН. В городе Новоград-Волынский пожарные ликвидируют масштабный пожар в магазине строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"21 января в 4:44 в Службу спасения "101" г.Новоград-Волынский поступило сообщение о пожаре в металлической пристройке к магазину строительных материалов, который распространился на само здание магазина. Об этом спасателям сообщил охранник, который увидел утром дым из-под крыши", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по прибытию очередного пожарного караула к месту вызова выяснилось, что крыша металлической пристройки, где была котельная, уже сгорел и упал, а пламя перекинулось на соседнее кирпичное здание (общая площадь объекта 700 кв. м). Огонь охватил 200 кв. м торгового зала, где находились стройматериалы. Оценив обстановку, начальник караула принял решение о привлечении дополнительных сил и средств для тушения пожара.

Силами бойцов ГСЧС в 05:30 пожар локализован. Ликвидация пока продолжается. Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено. Огонь успел уничтожить 500 кв. м перекрытия.

К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причину возгорания устанавливают специалисты.

Как сообщал УНН, 20 января в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в историческом здании.