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Во время нападения на отель в Кабуле погибли пять человек

Во время нападения на отель в Кабуле погибли пять человек

КИЕВ. 21 января. УНН. Специальные силы завершили 12-часовой штурм в отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, на который ранее было совершено нападение и погибли пять человек. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Во время нападения на отель погибли по меньшей мере пять мирных жителей, еще шестеро получили ранения. Из отеля были эвакуированы 153 человек, в том числе 41 иностранец.

В отеле нашли тела менее четырех боевиков.

"Мы нашли тела менее четырех нападавших, поскольку сейчас в здании продолжается операция по очистке", - сообщил представитель министерства внутренних дел.

Как сообщал УНН, в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental. В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших в Кабуле могут буть украинцы, консул уточняет эту информацию.

Источник: УНН
Теги: нападение, Кабул
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