Завтра в Киеве ограничат работу станции метро "Театральная"

КИЕВ. 21 января. УНН. Завтра в Киеве в связи с мероприятиями по случаю Дня Собороности Украины будет временно ограничена работа станции метро "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает УНН.

“22 января с 08:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции „Театральная“ к Музею истории Киева”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 20 января в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в историческом здании.