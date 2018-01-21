Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 18:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Завтра в Киеве ограничат работу станции метро "Театральная"

Завтра в Киеве ограничат работу станции метро "Театральная"

КИЕВ. 21 января. УНН. Завтра в Киеве в связи с мероприятиями по случаю Дня Собороности Украины будет временно ограничена работа станции метро "Театральная". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает УНН.

“22 января с 08:00 и до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины будет закрыт выход из подземного перехода станции „Театральная“ к Музею истории Киева”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 20 января в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в историческом здании.

Источник: УНН
Теги: Киев, метро
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.