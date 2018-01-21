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Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье

Штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 января. УНН. На дорогах большей части территории Закарпатской области и города Ужгород 21-22 января сохранится гололедица. В связи с этим в области объявлено штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Кроме того, в течение 21-22 января в восточной части высокогорья Закарпатской области в связи с снегопадами и метелями удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень). В западной части прогнозируется умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Как сообщал УНН, с начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин.

Источник: УНН
Теги: Закарпатье, гололед
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