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Турция начала сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники

Турция начала сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники

КИЕВ. 21 января. УНН. Вооруженные силы Турции начали сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники, спецназа и пехоты. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

Как сообщается, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции. В настоящее время подразделения ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии продвинулись вглубь Африна на пять километров.

В ожесточенные бои, как отмечается, стороны пока не вступали.

По данным генштаба ВС Турции, в рамках операции “Оливковая ветвь” в Африне уже было нанесено удары по 153 объектам террористов.

Ранее также сообщалось, что отряды спецназа из разных провинций Турции переброшены на границу с Сирией — в районы Рейханлы, Хасса и Кырыкхан провинции Хатай.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции стали бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. На воскресенье была запланирована наземная операция.

Источник: УНН
Теги: бронетехника, Сирия, Турция
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