Штаб АТО: украинские военные врачи спасли жизнь российскому боевику

КИЕВ. 21 января. УНН. Военные Вооруженных Сил Украины спасли жизнь российскому наемнику на Донбассе, который в составе дивесийно-разведывательной группы совершил нападение на позиции украинских военных и был ранен. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"19 января в районе Широкино враждебная диверсионно-разведывательная группа вплотную приблизилась к позициям украинских военных. Наши защитники заблаговременно заметили продвижения ДРГ. Враг понял, что его разоблачили и открыл огонь в сторону украинских защитников. Силы АТО были вынуждены открыть огонь в ответ из стрелкового оружия. Диверсанты начали отходить, оставив в районе столкновения раненого члена группы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские бойцы оперативно эвакуировали боевика, оказали ему необходимую медицинскую помощь.

"За жизнь российского диверсанта украинские военные врачи боролись 7 часов, ему было перелито 1,5 литра плазмы крови. Сейчас он в реанимации под наблюдением военных медиков. Состояние тяжелое, но стабильное, его готовят к следующему этапу медицинской эвакуации", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение, четверо получили боевые травмы.